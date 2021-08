V CD dokumentarna razstava Evropa - dediščina humanistov s Trubarjem in Pryglom

Ljubljana, 2. avgusta - Ob predsedovanju Slovenije Svetu EU je v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma (CD) na ogled dokumentarna razstava Evropa - dediščina humanistov. Potujoča razstava predstavlja učenjakinje in učenjake po izboru 22 držav. Vsaka država je izbrala dva, in evropskim humanistom se tako pridružujeta tudi Primož Trubar in Avguštin Prygl.