Billie Eilish izdala nov album Happier Than Ever

Los Angeles, 2. avgusta - Priljubljena glasbenica Billie Eilish je pred dnevi izdala drugi studijski album z naslovom Happier Than Ever. Na njem je 16 skladb, letos pa so ga napovedali singli Your Power, Lost Cause in NDA. Pod videe za omenjene pesmi se je 19-letna glasbenica podpisala tudi kot režiserka, je pisala italijanska tiskovna agencija Ansa.