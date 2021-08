V Sydneyju vojaki pomagajo nadzorovati upoštevanje omejitvenih ukrepov

Sydney/Brisbane, 2. avgusta - Pripadniki avstralske vojske so se danes v Sydneyju pridružili policistom pri nadzorovanju upoštevanja omejitvenih ukrepov zaradi izbruha novega koronavirusa. Medtem so v tretjem največjem avstralskem mestu Brisbane podaljšali zaprtje do najmanj nedelje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.