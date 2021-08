Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami

Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 17, drugod od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Krajevne plohe in nevihte se bodo nadaljevale v noč. Proti jutru bo ponekod nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 20, drugod od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine. V noči na četrtek bo dež najprej zajel zahodno Slovenijo, v četrtek dopoldne pa se bo razširil proti vzhodu. Vmes bodo lahko tudi nevihte. Zvečer bodo padavine oslabele.

Vremenska slika: Nad severnim Jadranom se nahaja plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta se še zadržuje nad Slovenijo. Nad naše kraje z vetrovi severovzhodne smeri priteka vlažen in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob Jadranu bo sončno. Popoldne se bodo oblaki trgali. V torek bo Jadranu precej sončno in večinoma suho, drugod bodo predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte.

Biovreme: V ponedeljek in torek bodo le najbolj občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.