Singapur, 2. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so na povpraševanje negativno vplivali gospodarski podatki s Kitajske, ki so bili slabši od pričakovanih. Trg je prav tako še naprej zaskrbljen nad širjenjem različice novega koronavirusa delta.