Dnevnik o prihodnosti Evropske unije in Zahodnega Balkana (2. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Ervin Hladnik Milharčič v komentarju Še ena Evropska unija piše o prihodnosti Evropske unije in povezovanja držav, saj so sedaj začele iz zavrnjenih držav nastajati unije tudi zunaj nje. Srbija, Severna Makedonija in Albanija so prejšnji teden predstavile pobudo Odprti Balkan, ki bo omogočila prost pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev.