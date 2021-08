Gorenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta pri Hrušici proti Karavankam

Jesenice, 2. avgusta - Zaradi prometne nesreče in trčenja dveh vozil je zaprta gorenjska avtocesta na Hrušici proti Karavankam. Tovorna vozila ostanejo na avtocesti in na Lipcah nadaljujejo vožnjo do kraja nesreče-zanje obvoza ni. Za osebni promet je obvoz skozi Jesenice, z avtoceste zapeljejo na Lipcah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.