Fauci kljub naraščanju števila okužb v ZDA ne pričakuje novega zapiranja

New York, 2. avgusta - Direktor inštituta za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za zdravje ZDA Anthony Fauci je v nedeljo napovedal, da se v državi obetata dodatna bolečina in trpljenje zaradi nadaljevanja pandemije covida-19, ker se številni Američani še vedno nočejo cepiti. Novega zapiranja v javnem življenju in gospodarstvu kljub temu ne pričakuje.