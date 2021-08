Visokorasli Isner v Atlanti do 16. turnirske zmage

Atlanta, 2. avgusta - Ameriški teniški igralec John Isner je zmagovalec turnirja ATP v Atlanti z nagradnim skladom 640.000 dolarjev. Šestintridesetletni in 208 cm visoki Američan je v finalu po uri in 57 minutah premagal rojaka Brandona Nakashimo s 7:6 (8) in 7:5 ter dosegel svojo 16. turnirsko zmago.