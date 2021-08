Košenina in Bračko na Pogačarjevem trgu klonila na zadnji stopnički

Ljubljana, 2. avgusta - Slovenska odbojkarja na mivki Alan Košenina in Rok Bračko sta na turnirju svetovne serije v Ljubljani osvojila srebrno odličje. Od slovenske naveze sta bila na Pogačarjevem trgu boljša Litovca Audrius Knasas in Patrikas Stankevicius, ki sta zmagala z 21:14 in 21:12.