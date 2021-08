Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 7. in 1. 8.)

Ljubljana, 1. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zmagi slovenske košarkarske reprezentance nad Španijo na olimpijskih igrah v Tokiu. Poročale so tudi o skupnem pismu premierja Janeza Janše in predsednika Litve Gitanasa Nausede glede porasta nezakonitih migracij iz Belorusije v Litvo.