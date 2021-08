Vreme: V ponedeljek krajevne padavine, ki bodo pogostejše na zahodu

V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Popoldne bo na vzhodu dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Predvsem na zahodu bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera ponehale. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 17, drugod od 19 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Zvečer bodo še možna krajevna neurja predvsem z močnejšimi nalivi in sunki vetra.

Obeti: V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo ter zahodnim Balkanom je ciklonsko območje. Vremenska fronta se ob jugozahodnih vetrovih pomika prek Slovenije.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo vremensko dogajanje umirjalo. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte.

V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob Jadranu tudi nevihtami. Popoldne se bodo oblaki trgali.