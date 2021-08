Na Portugalskem in Danskem sproščanje ukrepov, v Nemčiji zaostritev

Berlin/Koebenhavn/Lizbona, 1. avgusta - V nekaterih evropskih državah so danes začela veljati nova pravila, povezana z omejevanjem širjenja novega koronavirusa. Medtem ko so v Nemčiji nekoliko zaostrili pogoje za prihod v državo, pa so na Portugalskem in Danskem ukrepe sprostili, poročajo tuje tiskovne agencije.