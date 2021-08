Obsežni požari in vročina še naprej pustošijo v Grčiji in Turčiji

Atene/Istanbul, 1. avgusta - V Turčiji in Grčiji se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari, obenem pa jih pesti hud vročinski val. V Turčiji se je število žrtev povzpelo na šest, več sto ljudi so prepeljali v bolnišnico. Na grškem Peloponezu so medtem zaradi opeklin in težav z dihanjem v bolnišnico prepeljali 16 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.