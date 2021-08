V Avstriji in na severu Italije huda neurja

Dunaj/Benetke/Catania, 1. avgusta - Avstrijo ta konec tedna pestijo huda neurja. Ponoči je bilo med drugim napeto na jugu zvezne dežele Spodnja Avstrija. V okrožju Neunkirchen so se spopadali s točo in poplavami, na Dunaju je veter dosegal hitrosti 110 kilometrov na uro. Poplavljalo je tudi v deželah Salzburg, Štajerska in Tirolska. O vremenskih preglavicah poročajo tudi iz Italije.