Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 1. avgusta - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo tudi močnejše. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, ob morju in ponekod na vzhodu do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami. Popoldne bo na vzhodu dež ponehal, delno se bo razjasnilo. Na zahodu bo še spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo do večera ponehale. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne na severozahodu okoli 17, drugod od 19 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo ob nevihtah zelo verjetna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, točo in nalivi.

Obeti: V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo ter zahodnim Balkanom je ciklonsko območje. Vremenska fronta se ob jugozahodnih vetrovih pomika prek Slovenije.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pojavljala se bodo neurja.

V ponedeljek bo sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ob Jadranu tudi nevihtami. Popoldne se bodo oblaki trgali.

Biovreme: Vremenski vpliv bo obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. V ponedeljek bo vremenska obremenitev popustila.