Na štajerski avtocesti umrl pešec

Celje, 1. avgusta - Na avtocesti med izvozoma Dramlje - Ljubečna v smeri proti Ljubljani je zgodaj zjutraj umrl pešec. Po do sedaj zbranih podatkih je pešec ležal na sredini voznega pasu, prevozilo ga je več voznikov vozil, so sporočili iz Policijske uprave Celje in dodali, da okoliščine tragičnega dogodka še preverjajo.