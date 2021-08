V Afganistanu siloviti spopadi za ključna mesta

Kandahar, 1. avgusta - Na jugu in zahodu Afganistana potekajo siloviti spopadi za tri ključna mesta, ki jih skušajo talibani iztrgati iz rok afganistanskih varnostnih sil, poročajo tuje tiskovne agencije. Potem ko so v minulih tednih in mesecih osvojili pomembne zmage na podeželju, je talibanom zdaj uspelo vdreti v dele Herata, Laškar Gaha in Kandaharja.