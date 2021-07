Vreme: Do jutra bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije

Ljubljana, 31. julija - Ponoči se bo oblačnost povečala, plohe in nevihte bodo do jutra že zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, ob morju in ponekod na vzhodu do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: Ponoči in v nedeljo bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, izključen ni niti pojav toče.

Obeti: V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, ob morju tudi nevihtami. Popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla Alpe in se pomika proti vzhodu. Z jugozahodnikom k nam doteka precej topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami.