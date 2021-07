Na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani zagoreli kosovni odpadki

Ljubljana, 31. julija - V ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki na Cesti dveh cesarjev so nekaj pred 15. uro zagoreli kosovni odpadki. Gori na približno 500 kvadratnih metrih, so za STA povedali v Gasilski brigadi Ljubljana. Požar je po podatkih policije omejen in ni nevarnosti za okoliške objekte in hiše. Vzrok požara in ocena škode še nista znana.