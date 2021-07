Ljubljana, 31. julija - Svojci pogrešajo 83-letno Ano Pintar iz Ljubljane. Visoka je okoli 165 centimetrov, srednje postave, kratkih las sive barve, na sebi lahko nosi lasuljo svetlo rjave barve, dolžine do konca ušes. Nazadnje so jo videli dopoldne na Trgu prekomorskih brigad. Oblečena je bila v kratko belo-črno majico s progastim vzorcem in dolge črne hlače.