Pri Heratu spopadi med afganistanskimi silami in talibani

Herat, 31. julija - Na obrobju Herata na zahodu Afganistana so se danes znova vneli spopadi med afganistanskimi silami in talibani. Dan prej je v mestu prišlo do napada na kompleks Združenih narodov, pri čemer je bil ubit varnostnik. O spopadih so poročali tudi iz provinc Helmand in Kandahar.