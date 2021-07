Ljubljana, 31. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet upočasnjen na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 5 do 10 minut. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo!

Zastoj zaradi del je nastal na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Štiri kilometre dolg zastoj je tudi na podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na dolenjski avtocesti med priključkom Brežice in mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je zastoj dolg dva kilometra. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg sedem kilometrov. Vozniki, namenjeni proti Kranjski Gori, lahko uporabijo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. sedem kilometrov dolg zastoj je še na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Na glavni cesti Tržič-Ljubelj, pred predorom Ljubelj proti Avstriji, občasno zapirajo predor zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj nastaja tudi na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.

Vozniki osebnih avtomobilov pri izstopu iz države na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja čakajo več kot dve uri, na mejnem prehodu Jelšane okoli štiri ure, na prehodu Žuniči pa okoli štiri ure in pol. Čakalna doba za izstop iz države na prehodu Vinica je več kot šest ur. Pri vstopu v državo osebna vozila na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje čakajo štiri ure, na Vinici do dve uri, na Jelšanah pa več kot dve uri. Do ponedeljka bo promet med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri močno povečan. Čakalne dobe na mejnih prehodih so veliko daljše od običajnih, na cestah proti nekaterim mejnim prehodom nastajajo daljši zastoji. Preden se odpravite na pot, preverite stanje na cestah in mejnih prehodih.

Danes do 16. ure na nekaterih primorskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Danes do 19. ure bo v Celju zaradi asfaltiranja zaprta Dečkova cesta pri križišču z Mariborsko cesto.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Danes, do 17. ure, bo zaprta regionalna cesta Jereka-Jezero, med Bohinjsko Češnjico in Jereko. Obvoz je urejen preko Bohinjske Bistrice.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

V Ljubljani bo med Langusovo ulico in Bleiweisovo cesto zaprta Tržaška cesta do 1. avgusta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si