Počivalšek pri Ruski kapelici izpostavil Slovenijo kot "točko prijateljstva in miru"

Kranjska Gora, 31. julija - Pod Vršičem je danes potekala tradicionalna slovesnost pri Ruski kapelici, s katero so obeležili tudi prvi dan slovensko-ruskega prijateljstva. Slavnostni govornik je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je izpostavil, da bi Slovenija lahko bila "točka prijateljstva in miru" in igrala vlogo povezovalca.