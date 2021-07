Dele Avstrije prizadelo hudo neurje

Gradec, 31. julija - Dele Avstrije je v petek zvečer zajelo hudo neurje s padavinami, zaradi česar je poplavljalo ulice in kleti ter ruvalo drevesa. Pri tem je nastala gmotna škoda. O posledicah neurja poročajo iz Gradca na avstrijskem Štajerskem, pa tudi s Solnograškega, Spodnje Avstrije in Tirolske, kjer so morali v številnih primerih posredovati gasilci.