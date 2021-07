Atalanta pripeljala branilca, okrepitev tudi pri Veroni

Bergamo, 31. julija - Italijanski nogometni prvoligaš Atalanta, katerega član je slovenski reprezentant Josip Iličić, je igralski kader okrepil z dosedanjim branilcem Hellasa Verone Matteom Lovatom. Prestop so potrdili pri veronskem klubu, pri katerem so za 21-letnega nogometaša dobili osem milijonov evrov in še tri milijone dodatkov.