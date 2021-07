Atene, 31. julija - Vročinski val, ki je zajel Grčijo, ne pojenja. V minulih treh dneh so ponekod izmerili tudi 43 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da bi se lahko temperature ta konec tedna in še v prihodnjem tednu povzpele celo do 46 stopinj Celzija.