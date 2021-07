Odpoklic dveh grških jogurtov Dukatos s popravkom roka uporabnosti

Ljubljana, 31. julija - Podjetje Dukat S d.o.o. je iz prodaje odpoklicalo dva 150-gramska tipa grških jogurtov Dukatos z okusom črnega ribeza in cimeta ter z okusom pomaranče in cimeta, pri katerem je prišlo do napake pri navedbi datuma roka uporabnosti. Jogurta odstranjujejo iz prodaje, ker pri obeh obstaja možnost prisotnosti etilen oksida.