V Ljutomeru odprli center za lokalno oskrbo

Ljutomer, 31. julija - V Ljutomeru so danes odprli center za lokalno oskrbo - zadružne trgovine Prlekija, ki pod eno streho združuje lokalne ponudnike, ki so imeli na trgu kot posamezniki manjše možnosti za predstavitev, delovanje in uspeh. Center je kot eden ključnih nastal v okviru projekta Zadruga Ljutomer, vrednem nekaj manj kot 82.000 evrov.