Na ljubljanskem turnirju naprej le ena domača ekipa

Ljubljana, 30. julija - Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani se je v nadaljevanje tekmovanja od slovenskih ekip za zdaj uvrstila le naveza Alan Košenina in Rok Bračko, so sporočili iz odbojkarske zveze Slovenije. Brez nastopov v izločilnih bojih so že ostale vse štiri slovenske ženske dvojice.