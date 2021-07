Policiji Slovenije in Italije obnovili mešane patrulje za nadzor meje

Ljubljana, 30. julija - Policiji Slovenije in Italije sta danes obnovili mešane patrulje za skupen nadzor meje med državama in predvsem za preprečevanje nezakonitih migracij na t. i. balkanski migracijski poti, so sporočili iz Policije. Skupno patruljiranje na meji so tako obnovili po več kot letu dni, ko so ga prekinili zaradi pandemije covida-19.