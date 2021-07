Ljubljanska borza ta teden z rastjo večine delnic

Ljubljana, 30. julija - Na Ljubljanski borzi so v tem poletnem tednu prevladovala pozitivna gibanja. Indeks SBI TOP je pridobil 2,39 odstotka in teden končal pri 1168,59 točke. Podražila se je večina delnic v indeksu, največ, za več kot pet odstotkov, delnice NLB. Medtem so se ravno tako za več kot pet odstotkov kot edine v indeksu pocenile delnice Telekoma Slovenije.