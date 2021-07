Vreme: Zvečer in ponoči bo na severu možna kakšna nevihta

Ljubljana, 30. julija - V soboto bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. Na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že zjutraj ali dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne nevihte pojavljale predvsem v severni Sloveniji, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo nekoliko pogostejše, manj verjetne pa v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Nekoliko se bo že ohladilo. V ponedeljek bo sprva še pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo jasnilo. Še malo hladneje bo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla zahodno Evropo. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi k nam precej topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v Alpah krajevne nevihte.