Ljubljanska borza: Delnice Telekoma Slovenije s petodstotnim padcem

Ljubljana, 30. julija - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z 0,51-odstotno rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Podražila se je večina delnic v indeksu, pocenile so se le delnice Telekoma Slovenija, ki so izgubile 5,40 odstotka vrednosti. Borzni posredniki so sklenili za 752.011 evrov poslov, največ z delnicami Krke.