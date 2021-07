Poklukar: Za cepljenje potrebujemo narodno enotnost

Murska Sobota, 30. julija - V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes odprli cepilno mesto za nenaročene. Minister za zdravje Janez Poklukar se je ob tem sestal s predstavniki pomurskih zdravstvenih ustanov in dejal, da je za uspešnost cepljenja potrebna narodna enotnost kot leta 1990. Le tako bomo po njegovih besedah jeseni lažje in bolj sproščeno živeli.