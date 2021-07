EU napovedala 1,7 milijarde evrov za Globalno partnerstvo za izobraževanje

Bruselj, 30. julija - EU in njene članice so se na svetovnem vrhu o izobraževanju v Londonu v četrtek zavezale, da bodo Globalnemu partnerstvu za izobraževanje namenile 1,7 milijarde evrov pomoči pri preoblikovanju izobraževalnih sistemov za več kot milijardo deklet in fantov v približno 90 državah in ozemljih. To je največji prispevek za globalno partnerstvo.