Bruselj odobril pomoč slovenskim podjetjem iz industrije srečanj

Bruselj, 30. julija - Evropska komisija je odobrila tri milijone evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo podjetjem, ki delujejo na področju kongresne dejavnosti, poslovnih srečanj in promocijskih prireditev in jih je prizadela epidemija covida-19 ter z njo povezani omejevalni ukrepi, ki so jih slovenske oblasti sprejele za omejitev širjenja virusa.