Začenja se 30. festival Trnovfest

Ljubljana, 2. avgusta - S koncertom metalske zasedbe Black Ivy se bo drevi v Centru slovanskih kultur France Prešeren v Trnovem začel 30. festival Trnovfest, do leta 2019 znan kot Trnfest. V okviru festivala bodo tekom avgusta nastopili Lilith Cage, Hogminister, Before Time, Eyecontact, KiNG FOO, Bend-it! Orchestra s pevko Manco Kozlovič, Glam Squad Burlesque in drugi.