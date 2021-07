Zastoji so na primorski avtocesti med viaduktom Verd in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potovalni čas se podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani (dva kilometra), na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški (tri kilometre), na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke (dva kilometra); na Avstrijski strani proti Sloveniji (10 kilometrov). Občasno zapirajo predor. Za Kranjsko Goro je priporočen izvoz Jesenice/vzhod, Lipce.

Zastoji so tudi na cesti pred mejnim prehodom Starod in Jelšane proti Hrvaški ter na cesti Lesce-Bled.

Na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Jelšane in Starod čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države več kot dve uri, pri vstopu pa približno eno uro. Na Dragonji čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu eno do dve uri.

V soboto bo med 9. in 12. uro zaradi prireditve zaprt prelaz Vršič pri Ruski kapeli.

Do sobote bo zaradi del zaprta regionalna cesta Jereka-Jezero med Bohinjsko Češnjico in Jereko. Obvoz je urejen preko Bohinjske Bistrice.

Do nedelje bo v Ljubljani med Langusovo ulico in Bleiweisovo cesto zaprta Tržaška cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem/vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si