Cepilno mesto namesto v avli UKC Ljubljana od 2. avgusta na urgenci UKC

Ljubljana, 30. julija - Cepilno mesto v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana bodo iz glavne avle z 2. avgustom preselili na urgenco. Cepljenje proti covidu-19 bo brez naročanja potekalo do 20. avgusta, vsak delovnik od 8. do 20. ure, in sicer za vso populacijo, tudi otroke od 12. leta. Na spletni strani UKC bo objavljen tudi urnik cepljenja z določenim cepivom.