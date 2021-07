Stopnja brezposelnosti v območju evra junija nižja

Luxembourg, 30. julija - V območju z evrom je bila junija stopnja brezposelnosti po sezonsko prilagojenih podatkih 7,7-odstotna. To je 0,3 odstotne točke manj kot maja letos in junija lani. V EU je bila pri 7,1 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot maja letos in junija lani, je danes objavil Eurostat.