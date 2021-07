V filipinski prestolnici zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa

Manila, 30. julija - Filipinske oblasti zaradi porasta okužb z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe v prestolnici Manila in okolici. Med drugim so že prepovedali množične dogodke, od 6. avgusta pa bo moralo biti 13 milijonov ljudi dva tedna doma. Strokovnjaki so ob tem posvarili pred preobremenjenostjo bolnišnic, če oblasti ne bodo zaostrile ukrepov.