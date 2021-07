Na Hrvaškem reševanje na morju tudi z novimi reševalnimi skuterji

Zagreb/Reka, 30. julija - Hrvaški Rdeči križ je jeseni lani nabavil nova plovila za reševanje na morju Rescue Runner, ki so jih v četrtek predstavili na vaji na morju v Kvarnerju. Gre za skuterje, ki so manjši od ostalih reševalnih plovil in lahko pomagajo ponesrečenim na zahtevnejših območjih, kot so ozke plitvine med stenami.