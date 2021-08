Celjska bolnišnica prenovila centralno sterilizacijo

Celje, 1. avgusta - Celjska bolnišnica je končala projekt prenove centralne sterilizacije. Oprema, stara 23 in več let je bila namreč dotrajana, zaradi težav pri zagotavljanju rezervnih delov za njena popravila, pa je občasno prihajalo do daljših motenj v delovanju aparatur. Vrednost naložbe vključno z gradbeno-obrtniškimi deli je znašala dobrih 978.000 evrov.