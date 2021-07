V Velenju umetniško-ekološki in glasbeni Festival nasedlega kita

Velenje, 31. julija - Ob Škalskem jezeru v Velenju bo danes potekal umetniško-ekološki in glasbeni Festival nasedlega kita. Ekološko-umetniški segment festivala spodbuja in prikazuje ekološko ozaveščenost mladih, ki tekom popoldneva izdelujejo inštalacije nasedlih kitov iz odpadnih materialov, so sporočili organizatorji festivala.