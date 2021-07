V Slovenj Gradcu se začenja festival Zebra

Slovenj Gradec, 31. julija - V Slovenj Gradca bo danes in v nedeljo potekal mednarodni festival animiranega filma Zebra, ki je namenjen vsem generacijam. Na festivalu Zebra se bo odvrtelo 35 filmov iz 19 različnih držav na petih prizoriščih, to so Shots pisarna, D.tajl Concept Store, Koroški pokrajinski muzej, Rojstna hiša Huga Wolfa ter večerna projekcija v središču mesta.