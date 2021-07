Singapur, 30. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko znižale. Naftni trgovci so zaskrbljeni nad širjenjem različice novega koronavirusa delta. Države po svetu sprejemajo strožje omejitvene ukrepe, vse več jih je tudi v Aziji. To negativno vpliva na gospodarstvo in povpraševanje po nafti.