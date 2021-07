Ljubljana, 30. julija - Vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana Tatjana Mrvič in koordinatorica cepljenja UKC Ljubljana Tatjana Trotovšek bosta danes ob 11. uri na vrhu dovoza na urgenco UKC Ljubljana predstavili novo cepilno mesto v UKC Ljubljana ter potek cepljenja proti covidu-19, so sporočili iz UKC Ljubljana. (STA/AVDIO)