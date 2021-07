V Tokiu 27 dnevnih okužb, povezanih z igrami

Tokio, 30. julija - Število okužb z novim koronavirusom na olimpijskih igrah v Tokiu še kar raste. Organizatorji so jih v današnji objavi našteli 27. To je največji dnevni porast števila okužb, povezanih z igrami, odkar so 1. julija začeli objavljati te podatke. Do sedaj je bilo potrjenih skupaj 220 primerov.