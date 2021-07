Nogometaši ZDA in Mehike v finalu zlatega pokala

Austin, 30. julija - Nogometaši ZDA so se uvrstili v finale zlatega pokala. Gostitelji prvenstvu Srednje in Severne Amerike ter Karibov so v polfinalu v Austinu z 1:0 (0:0) premagali Katar, ki je gost tekmovanja. Reprezentanca ZDA se bo v finalu v noči na ponedeljek po slovenskem času pomerila z Mehiko, ki je v Houstonu v drugem polfinalu izločila Kanado z 2:1 (1:0).